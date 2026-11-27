Para tener en cuenta.
La Cooperativa Eléctrica de Chacabuco limitada informó una interrupción programada del servicio de energía eléctrica.
Volver a Chacabuquero.
|Encanto Íntimo Chacabuco
Es para el domingo 29 de noviembre en el Alimentador N° 1, desde las 08:00 hs. hasta las 10:00 hs., afectando la zona delimitada por las calles Liniers, Casale, Rivadavia, Sosa, Belgrano, Duberty, Mitre, Brandsen, San Juan, Deán Funes, Alvear, Dr. Fernández, Vías del Ferrocarril, Quintana, Av. Perón, Av. Urquiza, Catamarca y Maipú. Estos cortes son motivados por tareas de mantenimiento y se suspenden por lluvias.
|Electricista instalador
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