Esta tarde.
Esta tarde se registró un accidente de tránsito en la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Electricista instalador
Se desprendió un acoplado del vehículo utilitario que lo venía remolcando y la lanza se terminó incrustando en la luneta trasera de un auto que estaba estacionado. ocurrió en Sargento Cabral entre Alberdi y Olavarría. No hubo heridos pero sí daños materiales.
|Encanto Íntimo Chacabuco
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