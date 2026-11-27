Este mediodía se llevó a cabo el sorteo mensual de la rifa de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Se pusieron en juego 5 órdenes de compra de 1.500.000 pesos. Estos fueron los ganadores: 4460, Joaquín Montoya; 1401, Ana Paula Nuñez; 8585, Candy Cieri; 5784, Ana Paula Conte; 2389, Karina Sanssone.
Este fue el último sorteo mensual. El 26 de diciembre se realizará el sorteo final. Los premios son una camioneta, un auto y dos terrenos.
Cabe recordar que con el dinero que se recauda a través de las rifas la Sociedad de Bomberos Voluntarios compra equipos que son utilizados por el Cuerpo Activo en emergencias.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Dos salidas de bomberos por emergencias en Chacabuco
- Mix: Nuevo tractor municipal - Despedida del año - Colonia de Vacaciones en Chacabuco
- Vivienda, comida, y trabajo: pedidos urgentes de 3 mujeres de Chacabuco
- "Pido una solución antes que nos invadan los ratones"
- Otro caso de conductor alternativo y muchas multas en Chacabuco
- Condena para un vecino de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Le robaron a un joven en Chacabuco
- Media sanción para un proyecto de ley presentado por una diputada de Chacabuco
- Mix: Obra reclamada - Nueva plazoleta - Problemas con el agua
- Vecina agredida en un barrio de Chacabuco
- Las Cooperativas Eléctricas esperan que Milei cumpla una promesa
- Confirmaron la nominación de Valeria Román al Martin Fierro de Salud
- Choque en la mañana de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Veranito con secuestros e infracciones en Chacabuco
- Incendio de un vehículo en Chacabuco
- Ensanchan un desagüe a cielo abierto de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario