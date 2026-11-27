Breves
Tractor. Este mediodía la Municipalidad de Chacabuco presentó un nuevo tractor. El vehículo costó 45 millones de pesos y será utilizado para el mantenimiento de espacios públicos. El acto se llevó a cabo frente al palacio municipal.
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|Encanto Íntimo Chacabuco
Despedida. Este viernes a las 19.30 el Frente Renovador despedirá el año en el salón de la Asociación de Jubilados y Pensionados de Chacabuco. Estará presente el intendente Rubén Darío Golía. (sigue)
|Electricista instalador
Colonia. El jueves 17 de diciembre de 7.30 a 11.30 en el Polideportivo Municipal se llevará a cabo la inspección a la Colonia de Vacaciones Arco Iris. Es para niños de 6 a 12 alos.
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