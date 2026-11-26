Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito dio a conocer el resultado de los controles realizados el miércoles en la ciudad de Chacabuco.
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Hubo operativos en Juan XXlll y calle 629, Vieytes y Entre Ríos, Lamadrid y Maipú dónde se retuvieron cuatro motocicletas por circular sin documentación reglamentaria. Se labraron ocho actas de infracción por circular sin casco, cuatro actas de infracción por girar a la izquierda, un acta de infracción por circular utilizando el teléfono celular.
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