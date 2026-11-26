Lista de ternados completa. Periodista oriunda de Chacabuco.
Fue confirmada la nominación al Martín Fierro de Salud, de la periodista oriunda de Chacabuco, Valeria Román.
Volver a Chacabuquero.
Superó la etapa previa que requería el voto de la gente. El resto de los nominados en la terna "Comunicadores en Salud" son: Guillermo Lobo, Natalia Paratore, Florencia O'Keefe, Florencia Ballarino, y Alejandro Horvath. La segunda edición de los Martín Fierro de la Salud 2026 se celebrará el 1 de diciembre de 2026 en el complejo Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Choque en la mañana de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Veranito con secuestros e infracciones en Chacabuco
- Incendio de un vehículo en Chacabuco
- Ensanchan un desagüe a cielo abierto de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente en la zona céntrica de Chacabuco
- Moto retenida en Chacabuco: con una carga ilegal
- Una firma de Chacabuco se instala en el Parque Industrial
- Inauguración de temporada y caravana en Chacabuco
- Más datos de un accidente ocurrido en Chacabuco
- Más sobre un robo entre Chacabuco y Chivilcoy
No hay comentarios:
Publicar un comentario