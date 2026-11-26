Urgente.
El Juzgado de Paz Letrado de Chacabuco, cita y emplaza por 30 días a herederos y/o acreedores de Patricia Noemí Villar. Está ubicado en Moreno 65 y su horario de funcionamiento es de 8.00 a 14.00 de lunes a viernes en días hábiles. Esta información se basa en un edicto publicado por fuentes oficiales.
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