Que en paz descanse: Inés
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- Norma Inés Ferraresi viuda de Botta. Falleció a los 91 años. Casa de duelo: San Martin 58. Sepelio mañana a las 10.00
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