Ampliando.
Se conocieron más datos de un robo registrado en la zona rural, en el límite entre Chacabuco y Chivilcoy.
Volver a Chacabuquero.
Se robaron un tractor para cortar el césped marca John Deere LT150, una motoguadaña Stihl 120, 2 garrafas de gas de 10 kilos, un mechero para disco y 50 metros de manguera para abastecimiento de agua. Además , se reportaron daños en la vivienda y las instalaciones. Ocurrió en Palermón Huergo, entre el jueves y el sábado de la semana pasada, en el campo de una familia de apellido Soto, según lo informado por La Razón de Chivilcoy. Este hecho fue dado a conocer por Chacabuquero en la noche del sábado.
Quemado. Anoche se registró el incendio de un auto en el kilómetro 170 de la ruta 51. Fueron convocados los bomberos de Chivilcoy. El daño fue total. El conductor del vehículo, también se Chivilcoy, pudo salir por sus propios medios.
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