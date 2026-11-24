Situación. Se agregó el informe de Tránsito.
Una mujer fue trasladada en ambulancia al Hospital de Chacabuco esta noche.
Volver a Chacabuquero.
Esto ocurrió al cabo de una confusa situación. La Policía fue convocada al lugar porque la mujer, de 25 años aproximadamente, acusaba a su ex pareja de golpearle la cabeza contra una pared. La otra parte sostuvo ante los agentes de la fuerza de seguridad que la femenina se golpeaba ppr si misma la cabeza contra la pared. Se convocó a personal del nosocomio local y se decidió trasladar a la mujer porque parecía sufrir una crisis nerviosa. Ocurrió en innediaciones de Reconquista y Maipú.
Tránsito. La Subsecretaría de Tránsito informó que este martes se realizó un operativo de prevención sobre Acceso Juan XXlll y Roca, Santa Fe y Balcarce, con recorrido de móviles y motos en distintos puntos de la ciudad donde se retuvo una motocicleta con escape hueco. Una motocicleta por circular sin chapa patente; cuatro motocicletas por circular sin licencia de conducir a los mismos se les otorgó conductor alternativo. Se labraron cuatro actas de infracción por girar a la izquierda; un acta de infracción por circular a contramano; un acta de intimación por tener un acoplado en estado de abandono; siete actas de infracción por estacionar sobre la ciclovía; un acta de infracción por lavado de vehículo en la vía pública; cuatro actas de infracción por estacionar camiones en zona no permitida. Se retuvieron 14 licencias de conducir por circular sin seguro obligatorio y falta de casco. Se labró un acta de infracción por girar en U.
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