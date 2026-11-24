Nota pedida.
Hoy queremos expresar nuestros profundos disconformidad y hartazgo como padres de niños con discapacidad. Las obras sociales no están cumpliendo con los pagos a los acompañantes terapéuticos. Como consecuencia, muchos profesionales ya no quieren trabajar con las obras sociales, porque no cobran por su trabajo.
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¿Y quiénes terminan pagando las consecuencias? Nuestros hijos, que se quedan sin sus acompañantes terapéuticos, sin continuidad en sus tratamientos y sin el apoyo que tanto necesitan. Todo son trabas, demoras, autorizaciones, reclamos y más trabas. Parece que tenemos que luchar constantemente para conseguir algo que debería estar garantizado: los derechos de nuestros hijos.
Las familias ya tenemos suficiente con todo lo que implica el día a día, con las terapias, las necesidades, las preocupaciones y el esfuerzo permanente que hacemos para acompañar a nuestros hijos, especialmente a quienes tienen autismo y otras discapacidades. No puede ser que, además de todo eso, tengamos que convertirnos en gestores, abogados y reclamantes permanentes para conseguir que se cumpla con lo que corresponde. Nuestros hijos no pueden esperar.
Sus tratamientos no pueden quedar sujetos a problemas administrativos ni a la falta de pago de las obras sociales. Detrás de cada acompañante terapéutico hay un niño que necesita ese apoyo. Detrás de cada demora hay una familia angustiada. Y detrás de cada prestación que no se cumple hay derechos que se están vulnerando. No estamos pidiendo favores.
Estamos exigiendo que se respeten los derechos de nuestros hijos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo las familias vamos a tener que luchar por lo que les corresponde? ¡Basta de trabas! ¡Basta de demoras! ¡Basta de vulnerar los derechos de las personas con discapacidad! Nuestros hijos tienen derechos y merecen que se los respeten. Firma: Jacky y otros padres de niños autistas
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