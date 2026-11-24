Peregrinación oficial.
Este fin de semana se llevará a cabo la Peregrinación a Luján en Bicicleta que fue declarada de interés provincial en el año 2022.
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Será el domingo 29 de noviembre de 2026. La participación es gratuita y el evento reúne una misma fe, un mismo camino y miles de ciclistas bajo los lemas "¡Sí a la bici, no a las adicciones!" y "Fe, pedal y comunidad".
Puntos de partida y encuentros: En la zona sur, las salidas comienzan a las 5:00 hs desde la Catedral de Lomas de Zamora, continúan a las 5:20 hs en el Cruce de Lomas y siguen a las 6:45 hs desde la Iglesia Sagrado Corazón en San Justo. Por su parte, en CABA y la zona oeste, el recorrido parte a las 5:00 hs desde el Congreso de la Nación, pasa a las 6:30 hs por Liniers y a las 6:30 hs por Caseros, sigue a las 7:00 hs en Haedo por la puerta de Makro con la salida junto a la Virgen, continúa a las 7:15 hs por la plaza de Morón, pasa a las 8:30 hs por la plaza de Merlo y llega a las 9:00 hs a la plaza de Moreno. En cuanto al encuentro de los grupos, las caravanas de CABA, la zona sur y la zona oeste se unen en Castelar, sobre la Ruta 7.
Cómo es la peregrinación oficial: La caravana que traslada a la Virgen de Luján cuenta con el acompañamiento de policía, bomberos y guías para garantizar la seguridad y la organización de todo el recorrido. Asimismo, existe una parada intermedia en La Reja llamada Descanso del Peregrino, que ofrece hidratación, comida y baños dentro del recorrido oficial como un alto para recuperar energías y seguir juntos hasta Luján.
Recomendaciones importantes y participación: Si es su primera vez, no hace falta ser profesional, cada participante pedalea a su ritmo y todos llegan. También se puede salir desde Moreno a Luján, en un tramo de aproximadamente 35 km, o sumarse en el punto que le quede más cómodo. Se puede elegir un grupo, ir con amigos o solo, avisando a alguien de confianza.
Para participar, se recomienda llevar la bicicleta "en buen estado mecánico, cámara de repuesto de forma obligatoria, hidratarte y alimentarte, usar ropa liviana y cómoda evitando el peso extra y tener en cuenta que la actividad no se suspende por lluvia, aunque conviene consultar antes". La peregrinación es completamente gratuita y que, si algún grupo cobra por participar, es responsable de sus propios servicios de logística.
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