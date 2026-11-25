Recorrida.
Una cooperativa de Chacabuco se instala en el Parque Industrial del kilómetro 212 de la ruta 7.
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El Intendente Municipal, Darío Golía, hizo entrega este miércoles del decreto correspondiente a la aprobación de la escritura traslativa de dominio de los lotes número 26 y 27 de la Quinta 557 en el Sector Industrial Planificado, en favor de la Cooperativa de Granjeros Unidos de Chacabuco Ltda. Dicho predio, predio que cuenta con una planta de acopio de cereales e instalaciones para realizar algunos procesos de molienda. Golía recorrió la planta junto al presidente de la entidad, Miguel A. Garayalde y el Gerente, Franco Nigro, además del Administrador del Consejo del Sector Industrial Planificado, Eduardo Collep, quienes contaron las características de las instalaciones que en breve comenzarán a funcionar con la inminente cosecha de trigo.
“Pudimos destrabar este expediente y junto a la Cooperativa de Granjeros reeditar un proyecto de inversión y trabajo que tiene dos objetivos centrales: primero, fortalecer la producción por lo quiero agradecer a la Cooperativa por su inversión en un momento difícil de la economía del país; y el segundo, el reordenamiento urbano y territorial, para planificar el traslado de la planta de Av. Solís y Villegas para este sector”, manifestó Golía. “Fue un esfuerzo importante lograr la compra del predio, agradecer al Municipio que se movió mucho para que se pueda concretar. Esto nos va a permitir crecer de manera ordenada y ojalá podamos desarrollar una actividad de valor agregado, que es lo que tenemos en carpeta. Pensamos en el socio, para que pueda seguir creciendo, pensamos también en el pequeño productor que hoy está en una situación muy complicada para seguir subsistiendo en esta economía”, destacó por su parte Nigro. Participaron del acto de entrega el Secretario de Gobierno, Javier Estévez; el Director de Industria, Alfredo Zucotti; el Asesor Letrado municipal, Matías Sassoni; entre otras autoridades presentes.
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