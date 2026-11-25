Fin de semana.
Este fin de semana se realizará la inauguración de la temporada de Verano en la laguna de Rocha de Chacabuco.
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Será desde las 10.00 en las instalaciones del Club de Pesca, al que se ingresa por el kilómetro 226 de la autopista Chacabuco - Junín. Habrá distintos espectáculos a lo largo del día y el número de cierre sera la banda "Cruzando el Salado". La comisión directiva del Club están terminando la construcción de un nuevo Dormis en el que pescadores y turistas pueden pasar la noche.
Por otro lado, un grupo de motociclistas realizará una caravana a la laguna partiendo a las 14.00 desde la estación de servicio ubicada en Lamadrid y Perón.
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