Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco informó que se retuvo una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria falta de casco, luces y chapa patente. El conductor llevaba un escape antirreglamentario en la mano. Ocurrió en Perón y Pellegrini.
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