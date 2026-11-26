Esta noche.
Los bomberos voluntarios de Chacabuco fueron convocados esta noche por el incendio de un vehículo.
Volver a Chacabuquero.
Al parecer, se trata de una camioneta. al llegar al lugar los hombres voluntarios pidieron la asistencia de la policía bonaerense. ocurrió en el camino O'higgins.
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