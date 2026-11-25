Servicios públicos.
La Municipalidad de Chacabuco, a través de la Subsecretaría Técnica, a cargo de Rodolfo Bertinatto, continúa avanzando con el plan de canalización, limpieza y ampliación de desagües pluviales en distintos sectores de la ciudad.
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En esta oportunidad, las maquinarias municipales trabajan sobre la avenida Juan Perón, donde se intervienen distintos tramos que presentaban dificultades en el escurrimiento del agua, situación que motivó la realización de estas tareas con carácter prioritario. El subsecretario técnico, Rodolfo Bertinatto, detalló que los trabajos comprenden aproximadamente 290 metros desde calle Soler y otros 250 metros desde calle Matheu, además de intervenciones sobre calle Vicente López y una arteria interna.
Las tareas incluyen la limpieza de cunetas, el ensanchamiento y profundización de zanjones y el acondicionamiento de los canales existentes, con el objetivo de mejorar el drenaje y garantizar un adecuado escurrimiento del agua, especialmente ante períodos de lluvias intensas. Desde el Municipio se continúa trabajando en el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura hídrica, dando respuesta a sectores que requieren intervenciones para prevenir anegamientos y optimizar el sistema de desagües.
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