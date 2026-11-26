Legislatura.
La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto de ley de prevención y regulación de las apuestas en línea, una iniciativa que busca incorporar herramientas de control, prevención y asistencia frente a una problemática que afecta cada vez a más bonaerenses, especialmente a niños, niñas y adolescentes.
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La propuesta, impulsada por la diputada Micaela Olivetto y el diputado Facundo Tignanelli, fue trabajada durante meses en la Legislatura y presentada en distintas localidades de la Provincia, junto a clubes, instituciones, especialistas y familias. “Hoy tenemos pibes que están a un clic de entrar a una plataforma, a un clic de apostar y a un clic de endeudarse. Esto es algo que tenemos la responsabilidad de abordar”, señaló Olivetto durante el debate en el recinto.
Entre las medidas que contempla el texto aprobado se encuentran la validación biométrica en tiempo real con prueba de vida, el fortalecimiento del registro de autoexclusión y nuevas herramientas para combatir las apuestas clandestinas. También se incorporan restricciones al acceso a estas plataformas desde establecimientos públicos, como escuelas y hospitales, y para deudores alimentarios morosos.
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