Nota pedida.
Quería compartir con ustedes el estado de mugre que hay en barrio Matadero en la zona del acceso principal a la ciudad de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Siempre los vecinos hemos mantenido limpio el barrio. Hace unos dias inauguraron un restaurante y tiran bolsas de mugre con comida la cuales son rotas por los perros del barrio trayendo moscas y basura desparramada por toda la calle. Pido solución inmediata antes que tambien tengamos plaga de ratones. Firma: Una vecina de la calle Ucrania.
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