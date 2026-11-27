Detalles.
La Subsecretaría de Tránsito de Chacabuco brindó el informe diario sobre los operativos de control en la ciudad.
Volver a Chacabuquero.
Se retuvo un automóvil porque el conductor tenía la licencia vencida pero luego se le otorgó el beneficio de un conductor alternativo. Se labraron 12 actas de infracción por circular sin casco, un acta de infracción por girar en U, siete actas de infracción por girar a la izquierda, un acta de infracción por estacionar chasis y acoplado obstruyendo entrada a garaje, dos actas de infracción por estacionar en lugar prohibido (linea amarilla).
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