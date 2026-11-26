Reunión en Chacabuco.
La Asociación de Prestadores Eléctricos de la Provincia de Buenos Aires (APEBA) se reunió este jueves en Chacabuco. Sus autoridades expresaron que esperan que el Gobierno nacional cumpla con una promesa que les permita salir de una situación complicada.
Volver a Chacabuquero.
El encuentro se desarrolló en la sede de la Cooperativa Eléctrica de Chacabuco Limitada y contó con la presencia de representantes de 17 entidades. Oreste Arturo Binetti, presidente de APEBA, dijo que en la actualidad las cooperativas eléctricas están "saliendo a flote" y agregó: "Estamos en un compás de espera porque hay una ley que dejaría sin efecto la deuda que tenemos con CAMMESA, pero todavía no sale el decreto [reglamentario]. A las cooperativas les cuesta pagar las cuotas, pero lo estamos haciendo. Es una deuda muy importante y costosa".
CAMMESA es la compañía encargada de operar el mercado eléctrico mayorista de Argentina.
"Tenemos la promesa de la Secretaría de Energía de que se va a solucionar el tema", continuó Binetti. "Este año ha mejorado la situación. La mayoría de las cooperativas llegamos a cubrir los gastos, pero es difícil llegar a hacer las obras que necesitamos". Agregó que actualmente los aumentos de las tarifas están frenados por una presentación de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Vecina agredida en un barrio de Chacabuco
- Confirmaron la nominación de Valeria Román al Martin Fierro de Salud
- Choque en la mañana de Chacabuco
- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco
- Veranito con secuestros e infracciones en Chacabuco
- Incendio de un vehículo en Chacabuco
- Ensanchan un desagüe a cielo abierto de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Accidente en la zona céntrica de Chacabuco
- Moto retenida en Chacabuco: con una carga ilegal
- Una firma de Chacabuco se instala en el Parque Industrial
- Inauguración de temporada y caravana en Chacabuco
- Más datos de un accidente ocurrido en Chacabuco
- Más sobre un robo entre Chacabuco y Chivilcoy
No hay comentarios:
Publicar un comentario