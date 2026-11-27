Notas.
Pedido 1. "Estoy necesitando un lugar para vivir. Puedo cambiar por trabajo, ya que si no tengo que volver a pagar otro mes donde me encuentro ahora y no estoy tranquila. Si me pueden prestar hasta que cobre (yo cobro los 9), se los devuelvo. Soy una mujer sola; a mi hija la pude ubicar con su tía. Tomo medicación y en este lugar es imposible vivir —no por el dueño, de quien no tengo nada que decir, sino por los inquilinos—. Una pieza, una casilla, lo que sea, por favor" . Contacto: 2352602113
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|Electricista instalador
Pedido 2. "Necesito alimentos. La estoy pasando mal. Tengo 2 hijos. Contacto: 2352554605"
Pedido 3. "Matrimonio busca trabajo en campo para tareas rurales, con vivienda con experiencia en el rubro. Contacto: 2352441897"
|Encanto Íntimo Chacabuco
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