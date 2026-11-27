Esta tarde. Salidas de Bomberos Voluntarios.
Esta tarde los bomberos voluntarios respondieron a dos emergencias. La segunda es la que derivó en un toque de sirena poco después de las 14.00.
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La primera salida fue motivada por un incendio de pastos cerca de un monte, en Ituzaingó al 1100. La segunda fue un principio de incendio en una vivienda ubicada en 25 de Mayo entre Dorrego y Uspallata. En el lugar hay varios departamentos. También estuvo la Policía bonaerense colaborado con los voluntarios. También se pidió la presencia de personal del SAME porque una persona de sexo masculino sufrió quemaduras y fue traslado al Hospital en ambulancia.teneris 25 años y sería de apellido Ortubia.
Luego hubo un tercer incendio, de pastos, en Moreno continuación.
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