Nota pedida.
“Los derechos de los trabajadores no se negocian en silencio: se defienden con organización, compromiso y presencia”.
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Finalizada la jornada electoral, Yanina Finamore fue reelegida como delegada referente de UPCN en Chacabuco, dando continuidad a una gestión caracterizada por la presencia gremial, el acompañamiento a los trabajadores y la defensa de sus derechos. En esta nueva etapa estará acompañada por Adriana Puglisi y Susana Caporale, delegadas del sector de auxiliares de Educación; Milagros Cerbino y Martín Carnaghi, delegados del sector docente; y Norberto Osorio, delegado del sector municipal.
La reelección representa no solo la continuidad de una conducción gremial, sino también el respaldo a una forma de ejercer la representación sindical basada en la cercanía con los trabajadores, la escucha y el compromiso de intervenir frente a las problemáticas que atraviesan los distintos sectores. Desde UPCN Chacabuco se viene trabajando en reclamos vinculados a las condiciones laborales, el respeto por las funciones de cada trabajador, la defensa de los derechos adquiridos y la necesidad de obtener respuestas concretas ante situaciones que afectan a los trabajadores de la educación y del ámbito municipal.
En este marco, Finamore expresó: "Quiero agradecer profundamente a cada compañero y compañera que volvió a confiar en mí. Esta reelección significa una enorme responsabilidad, pero también la convicción de que estamos transitando el camino correcto. Sabemos que todavía quedan muchas luchas por delante, muchos derechos por defender y muchas respuestas por conseguir. Siempre sostuve que un sindicato no puede estar ausente cuando un trabajador tiene un problema. Nuestra responsabilidad es acompañar, escuchar y estar presentes, incluso en los momentos más difíciles. Vamos a seguir trabajando con la misma firmeza, porque creemos en un sindicalismo que no mire para otro lado, que dialogue cuando sea necesario y que reclame con fuerza cuando los derechos de los trabajadores no sean respetados".
Finalmente, desde UPCN Chacabuco reafirmaron el compromiso de continuar fortaleciendo la organización sindical, promoviendo la participación de los trabajadores y sosteniendo una representación gremial activa, comprometida e independiente en la defensa de sus derechos. “La representación gremial no se ejerce solamente desde un cargo, sino estando presente, escuchando, acompañando y dando la cara”. Firma: UPCN Chacabuco
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