Para tener en cuenta.
La lluvia estaría en la antesala de la baja de la temperatura en Chacabuco y la zona.
Volver a Chacabuquero.
Es que se pronostican máximas de 36° centígrados lo que se considera una temperatura extrema para este fin de semana. No obstante, ya se pronostican tormentas en el sur de la provincia.En la zona de Chacabuco las precipitaciones podrían darse en la noche del martes. Desde el miércoles las máximas se ubican en torno a los 26° centigrados. Eso sí, el ascenso será paulatino y posiblemente la Navidad sera calurosa.
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