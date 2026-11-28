Difundiendo. Luego ocurrió algo grave.
Se comunicó con Chacabuquero el dueño de una moto que fue robada en la madrugada del viernes.
Volver a Chacabuquero.
|Electricista instalador
Es marca Yamaha, de color rojo y negro. Ocurrió en la zona de Domínguez y Vidal. "Si alguien la vio, tiene algún dato o sabe dónde puede estar, agradecería muchísimo que se comunique al: 2352547708. Cualquier información es importante para poder recuperarla".
Luego de publicar la información del robo la víctima recibió el llamado de un posible estafador que le dijo que tenía la moto y pidió un rescate de 200 mil pesos. Analizando el número telefónico se pudo advertir que la característica es de Colombia.
|Kay, ensaladas de frutas artesanales
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