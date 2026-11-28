Madrugada. Otras situaciones.
En horas de la madrugada se registró la búsqueda de una joven en Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Electricista instalador
La Policía destinó buena parte de sus recuerdos en dar con el paradero de una mujer de 21 años que se había marchado de la casa a través de una ventana.Al parecer, la vecina está bajo la guarda y resguardo de la familia por razones particulares. Finalmente, fue encontrada a varias cuadras de la vivienda. Ocurrió en inmediaciones de Alsina y Pinto. (sigue)
|Kay, ensaladas de frutas artesanales
Violencia. También hubo una situación de violencia en una vivienda ubicada en el barrio de la cancha de River. Los participantes fueron una mujer de 42 años y un varón de 32. Fue convocada la Policía porque una de las partes dijo haber sido agredida.
Preocupante. Una menor de edad ingresó una madrugada a un maxikiosco del centro de Chacabuco y dijo que era objeto de violencia en su casa. La encargada llamó a la Policía y se dio intervención al Servicio Local de Protección de los derechos del Niño. Ocurrió hace una semana y llamó la atención de los vecinos de la zona por la cantidad de patrulleros que rodearon el negocio. Recién ayer se conocieron los motivos de ese movimiento.
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