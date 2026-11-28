Investigación.
En las últimas horas la Policía de la provincia de Buenos Aires recuperó un drone que había sido robado en un establecimiento rural ubicado a 160 kilómetros de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
|Electricista instalador
El equipo es un DJI Agras T50 Combo que se utiliza para pulverizar sembrados. Está valuado en 50 millones de pesos. Alguien lo sustrajo de un campo de "El Dorado", partido de Leandro N. Alem. Luego de una investigación con búsqueda de registros de cámaras de seguridad, se realizaron 3 allanamientos en la ciudad de Junín. En uno de los objetivos se encontro el artefacto volador. También se identifico a dos personas.
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