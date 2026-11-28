De noche. Se incluyó el informe de Tránsito en la Nocturnidad.
En las últimas horas se registró el robo de un vehículo en Chacabuco. Se trata de una moto Honda Wave 110 color blanco. La búsqueda se está realizando a través de las redes sociales aunque parece que hubo denuncia dado que se dejó como contacto a los teléfonos de la Comisaría local. La dueña sería integrante de la fuerza de seguridad. (sigue)
|Esta es la moto
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Intensa búsqueda de una joven en Chacabuco
- Recuperaron cerca de Chacabuco un costoso dron gigante robado
- Desde Chacabuco Golía hizo un guiño hacia el año electoral
- Los nombres de los futuros asesores, defensores y jueza de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Comunicado por el. resultado de las elecciones en UPCN Chacabuco
- La lluvia traería una baja de la temperatura en Chacabuco
- Corte programado de Energía en Chacabuco
- Se desprendió un trailer y se incrustó en un auto en Chacabuco
- Tres salidas de bomberos por emergencias y un quemado en Chacabuco
-Los ganadores del. sorteo de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
- Mix: Nuevo tractor municipal - Despedida del año - Colonia de Vacaciones en Chacabuco
- Vivienda, comida, y trabajo: pedidos urgentes de 3 mujeres de Chacabuco
- "Pido una solución antes que nos invadan los ratones"
- Otro caso de conductor alternativo y muchas multas en Chacabuco
- Condena para un vecino de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario