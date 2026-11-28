Despedida de año del Frente Renovador.
Con la participación de más de 500 personas, el Frente Renovador de Chacabuco realizó su encuentro de despedida de año y brindis, junto al intendente municipal, Darío Golía, y el referente local del espacio, Hugo Moro. La actividad tuvo lugar en el Centro de Jubilados y Pensionados, ubicado en calle Padre Doglia 220.
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Según el comunicado oficial, Hugo Moro destacó los principales ejes de la gestión municipal, entre ellos las 30 cuadras de pavimento, la instalación de más de 500 luminarias LED, el desarrollo del Polo Educativo y las inversiones realizadas en materia de salud y en el Hospital Municipal.
Asimismo, realizó críticas al Gobierno nacional encabezado por Javier Milei y expresó su deseo de que Sergio Massa sea candidato a presidente de la Nación. En ese sentido, aclaró que Massa aún no se manifestó al respecto, aunque consideró que se trata de "un anhelo compartido por miles de argentinos" .
Por su parte, Javier Estévez convocó a fortalecer la unidad del frente electoral y puso en valor el trabajo y la gestión que se llevan adelante en el ámbito municipal.
A su turno, Darío Golía realizó un balance de los principales logros alcanzados por las distintas áreas de Gobierno, las obras concretadas y el crecimiento sostenido de Chacabuco. Además, manifestó "su voluntad de trabajar por la construcción de la unidad nacional y destacó a Sergio Massa como un gran candidato para encabezar ese proyecto" . La jornada concluyó con un brindis, música en vivo y un espectáculo artístico, en un marco de participación vecinal, camaradería y encuentro político.
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