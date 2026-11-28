Breves.
Incendio. Los Bomberos Voluntarios fueron convocados esta tarde por un incendio en una banquina de la ruta 30 camino a Chivilcoy a unos 15 kilómetros de Chacabuco.
Volver a Chacabuquero.
Choque. Una moto y un auto chocaron este sábado por la noche en Buenos Aires y Olavarría. No hubo heridos, aunque una ambulancia de SAME concurrió al lugar y el personal de salud se entrevistó con el masculino que iba en el rodado de menor porte. (sigue)
|Kay, ensaladas de frutas artesanales
Alerta. La Policía estuvo buscando una camioneta Ford Ranger luego que una mujer dijera que alguien que estaba en su interior pedia ayuda, en Aloé entre Zapiola y Alberdi.
Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero⁸
- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp
Más publicaciones del día:
- Festival en el centro de Chacabuco
- Robaron otra moto en Chacabuco
- Busqueda de un vehículo robado en Chacabuco
- Intensa búsqueda de una joven en Chacabuco
- Recuperaron cerca de Chacabuco un costoso dron gigante robado
- Desde Chacabuco Golía hizo un guiño hacia el año electoral
- Los nombres de los futuros asesores, defensores y jueza de Chacabuco
Todavía se habla de esto:
- Comunicado por el. resultado de las elecciones en UPCN Chacabuco
- La lluvia traería una baja de la temperatura en Chacabuco
- Corte programado de Energía en Chacabuco
- Se desprendió un trailer y se incrustó en un auto en Chacabuco
- Tres salidas de bomberos por emergencias y un quemado en Chacabuco
-Los ganadores del. sorteo de la rifa de los Bomberos de Chacabuco
- Mix: Nuevo tractor municipal - Despedida del año - Colonia de Vacaciones en Chacabuco
- Vivienda, comida, y trabajo: pedidos urgentes de 3 mujeres de Chacabuco
- "Pido una solución antes que nos invadan los ratones"
- Otro caso de conductor alternativo y muchas multas en Chacabuco
- Condena para un vecino de Chacabuco
No hay comentarios:
Publicar un comentario