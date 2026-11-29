Podio completo.
Por segundo año consecutivo, la Laguna de Gómez, de Junín, se consagró campeona del Mundial del Turismo Rural de Buenos Aires, al obtener el 54% de los más de 8.000 votos en una apasionante final frente al Bosque Encantado de General Belgrano. Se repitió así el duelo que ambos atractivos habían protagonizado el año pasado. El podio se completó con el Castillo San Francisco de Egaña, que obtuvo el tercer puesto.
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|Martu Joyas desde Chacabuco
La competencia es organizado por puebleando.arg reunió a 64 atractivos de 61 localidades y 55 partidos bonaerenses, y volvió a convocar a miles de personas que acompañaron a sus destinos favoritos, poniendo en valor la riqueza turística de la provincia.
|Electricista instalador
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