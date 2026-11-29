Inseguridad.
Un vecino puso en conocimiento de la Policía que sufrió un robo en esta calurosa tarde.
Volver a Chacabuquero.
|Electricista instalador
La sustrajeron una bicicleta todoterreno que había dejado afuera de una vivienda. Ocurrió en el barrio Los Amigos, en terrenos de la estación de trenes de Chacabuco.
|Martu Joyas desde Chacabuco
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