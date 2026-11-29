Operativo
La Subsecretaria de Tránsito informó los detalles de la actividad realizada en la madrugada del domingo.
Volver a Chacabuquero.
|Electricista instalador
Se realizó un Operativo de prevención sobre Ruta 7 Km 203 (los tubos), Km 204 entre Moreno y Alberdi (Garita), Acc Juan XXlll y calle 633 con recorrido de móviles y motos por distintos puntos de la ciudad. Se retuvo un automóvil por circular su conductor con licencia de conducir vencida al cual se le otorgó la posibilidad de un conductor alternativo; dos motocicletas por circular sus conductores en estado de alcoholemia positivo; una motocicleta por circular sin documentación reglamentaria, una motocicleta por circular con su escape antirreglamentario (Ruidos molestos de la ciudad de Salto), cuatro licencias de conducir. (sigue)
|Martu Joyas desde Chacabuco
Hubo Personal de Transito apostado sobre Plaza Cinco de Agosto, Belgrano, General Paz, Necochea (Correo)
|Martu Joyas desde Chacabuco
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