domingo, 17 de mayo de 2020

Robo en una vivienda

Denuncia.
Una vecina denunció en la Comisaría un robo en una casa ubicada en Ituzaingó al 1000.


Volver a Chacabuquero.

Liliana Haydee Cieri denunció que entre las 17.00 ayer y 13.00 de hoy, alguien ingresó a su vivienda tras violentar una ventana vivienda, y le sustrajo un equipo musica Sony, 2 garrafas y enseres de cocina.
a la/s
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1 comentario:

Unknown dijo...

LOS KAKOS A LA ORDEN DEL DIA , SE VE QUE CON TODOS LOS BENEFICIOS QUE SEGURAMENTE LES DAN , NO LES ALCANZA , O SERAN LOS QUE LARGARON Y ESTAN ESPARCIDOS X TODOS LADOS , QUE GOBIERNO DE MIERDA , ELLOS ROBANDO Y NOSOTROS ENCERRADOS , PERO BUENO , HAY QUE ENTENDERLOS , PARA ELLOS SON VOTOS ,

domingo, mayo 17, 2020 8:32:00 p. m.

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