Robo en una vivienda

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LOS KAKOS A LA ORDEN DEL DIA , SE VE QUE CON TODOS LOS BENEFICIOS QUE SEGURAMENTE LES DAN , NO LES ALCANZA , O SERAN LOS QUE LARGARON Y ESTAN ESPARCIDOS X TODOS LADOS , QUE GOBIERNO DE MIERDA , ELLOS ROBANDO Y NOSOTROS ENCERRADOS , PERO BUENO , HAY QUE ENTENDERLOS , PARA ELLOS SON VOTOS ,
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LOS KAKOS A LA ORDEN DEL DIA , SE VE QUE CON TODOS LOS BENEFICIOS QUE SEGURAMENTE LES DAN , NO LES ALCANZA , O SERAN LOS QUE LARGARON Y ESTAN ESPARCIDOS X TODOS LADOS , QUE GOBIERNO DE MIERDA , ELLOS ROBANDO Y NOSOTROS ENCERRADOS , PERO BUENO , HAY QUE ENTENDERLOS , PARA ELLOS SON VOTOS ,
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