Vuelve la actividad física: cronograma completo

Chacabuco 30 por 30.
La Municipalidad de Chacabuco anunció que este lunes regresa el programa 30 por 30.
Los vecinos podrán realizar actividad física en los Centros Comunitarios bajo la coordinación de profesionales de la educación física y las danzas.
Volver a Chacabuquero.
Este es el cronagrama completo:
· LUNES 4 - MARCELA RICCA - CIC LOS NOGALES ( PLAYÓN) RITMOS LATINOS
· MARTES 5 - NATALIA COLIN - ESTACIÓN DE TRENES - AERO RITMOS
· MIÉRCOLES 6 - CELESTE CIANCIO - CIC LA ILUSION (PLAYÓN) AERÓBICA LOCALIZADA
· JUEVES 7 - ANDREA BIGEON - CIC ALCIRA DE LA PEÑA - ZUMBA
· VIERNES 8 - GISELA ESPINOSA - CIC LOS PIONEROS - BAI - RITMO
· LUNES 11 - MARCELA RICCA - CIC LOS NOGALES ( PLAYÓN) RITMOS LATINOS
· MARTES 12 - NATALIA COLIN - ESTACIÓN DE TRENES - AERO RITMOS
· MIÉRCOLES 13 - CELESTE CIANCIO - CIC LA ILUSIÓN (PLAYÓN) AERÓBICA LOCALIZADA
· JUEVES 14 - ANDREA BIGEON - CIC ALCIRA DE LA PEÑA ZUMBA
· VIERNES 15 - GISELA ESPINOSA - CIC LOS PIONEROS BAI - RITMO
· LUNES 18 - MARCELA RICCA - CIC LOS NOGALES (PLAYÓN) RITMOS LATINOS
· MARTES 19 - NATALIA COLIN - ESTACIÓN DE TRENES - AERO RITMOS
· MIÉRCOLES 20 - CELESTE CIANCIO - CIC LA ILUSIÓN (PLAYÓN) AERÓBICA LOCALIZADA
· JUEVES 21 - ANDREA BIGEON - CIC ALCIRA DE LA PEÑA - ZUMBA
· VIERNES 22 - GISELA ESPINOSA - CIC LOS PIONEROS - BAI - RITMO
· LUNES 25 - MARCELA RICCA - CIC LOS NOGALES ( PLAYÓN) RITMOS LATINOS
· MARTES 26 - NATALIA COLIN - ESTACIÓN DE TRENES - AERO RITMOS
· MIÉRCOLES 27 - CELESTE CIANCIO - CIC LA ILUSIÓN (PLAYÓN) AERÓBICA LOCALIZADA
· JUEVES 28 - ANDREA BIGEON - CIC ALCIRA DE LA PEÑA - ZUMBA
· VIERNES 29 - GISELA ESPINOSA - CIC LOS PIONEROS - BAI - RITMO
Enlaces:
- Principal.
- Farmacia de turno.
- Necrológicas.
- Contacto.
- Cumpleaños.
- Cine+.
No hay comentarios:
Publicar un comentario