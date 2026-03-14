Cautela entre los empleados de una gran empresa de Chacabuco ante reducción del personal

Situación.
Los trabajadores de una de las grandes empleadoras de Chacabuco están en alerta ante el avance de un plan de retiros voluntarios o despidos para adecuar la planta a los objetivos de la empresa multinacional.
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La firma en cuestión es Ardion, joint venture de Arcor e Ingredion, que tiene presencia en Chacabuco y Baradero.
Desde el Sindicato de Obreros y Empleados de Refinerías de Maíz están en plena negociación con la patronal.
“Las reuniones que estuvimos haciendo son reuniones privadas digamos, lo hicimos en el ámbito del ministerio pero privadas donde no interviene el ministerio, ellos nos presentaron una estructura, nosotros le presentamos otra contra estructura de acuerdo a lo que nosotros veíamos, por la cantidad de gente y argumentando, buscando puntos de encuentro para tomar la mejor decisión que cause el menor daño posible a ambas partes -comentó Carlos Touzet, Secretario General del SOERM a un medio llamado Línea Sindical-. Después nos dieron un bosquejo de lo que ellos quieren del convenio colectivo, que eso no lo estudiamos, porque necesitas un tiempo más importante, pero bueno ayer le preguntamos cómo estamos y nos dicen que no, que le falta gente, que si no van a tener que mandar telegramas y bueno entonces no tiene mucho sentido lo que venimos hablando, dialogando, dos meses prácticamente”.
Poco a poco, se ha ido reduciendo la planta de empleados, aunque parece que no alcanza.
“De los que trabajaban hace un año atrás hay ciento y pico de trabajadores menos, no serán a lo mejor lo que ellos quieren -agregó el sindicalista-. Hoy en Baradero el personal nuestro son 231 personas, teníamos 300 y pico el año pasado cuando hicimos las elecciones. Para mí les va a faltar gente, pero no sé si tienen que justificar algo, nosotros no nos quedamos en la reunión que tuvimos con ellos, nos seguimos moviendo en otros ámbitos buscando apoyo. El número del personal lo bajaron, los costos también los bajaron, entonces qué sentido tiene lo que se hizo”.
Para Touzet la reducción de personal está afectando el trabajo en las refinerías.
“En algunos sectores de la planta no pudieron envasar porque no tenía personal idóneo, como se habían ido, podías traer de otro lugar alguno, pero no tenían idóneos que supieran envasar y uno o dos turnos tuvieron que dejar sin envasar porque no había gente que supiera trabajar. En otros lados tuvieron problemas con los electricistas porque no hay electricista, por eso te digo ya se empieza a sentir la falta de la gente. Yo creo que ya superamos la cantidad de gente que ellos estaban pretendiendo”.
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