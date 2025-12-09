martes, 9 de diciembre de 2025

Necrológicas de Chacabuco I

Que en paz descanse: Obdulio.

 

(Click en la imagen para ver todas las Necrológicas).

 - Egidio Obdulio Perroni. Falleció a los 83 años. Casa de duelo: Barrio Obrero Casa 8. Sepelio mañana a las 9.00



Volver a Chacabuquero.


Necrológicas recientes: QEPD



Contacto por Whatsapp con Chacabuquero: 2352470278

Recibir las noticias de Chacabuquero por Whatsapp: Canal de Noticias de Chacabuquero

- Últimas noticias

- Cómo suscribirse a las noticias de Chacabuquero por Whatsapp

Más publicaciones del día:

- Avance para una obra que beneficia a Chacabuco, la Laguna de Rocha y la zona

- Vecinos citados por el Juzgado de Paz de Chacabuco 

- Incendio en una vivienda de Chacabuco 

- Entregaron medallas a los legisladores de Chacabuco

- Policiales:

- Incidente

- Merodeadores

- "Ladrones" en una escuela

- Demorado en la madrugada de Chacabuco

- Salida de Bomberos en Chacabuco 

- Muerto en Salto

Todavía se habla de esto:

- Persecución y corridas por la ruta y calles de Chacabuco

- Necrológicas II

- Intrusos en una escuela de Chacabuco

- Lesionado fue asistido en un barrio de Chacabuco con custodia 

- Necrológicas I del domingo

- Necrológicas I del sábado


on
Labels:

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a: Enviar comentarios (Atom)