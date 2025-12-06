sábado, 6 de diciembre de 2025

Constaron un robo en un acceso a Chacabuco

 

Esta noche.

Esta noche contacto un robo en una obra en construcción ubicada en uno de los accesos a la ciudad de chacabuco. 



Volver a Chacabuquero.

A raíz de la inquietud de un vecino la Policía convocó al responsable de la obra, un albañil, que tras inspeccionar el lugar detectó que faltaba una escalera. 

Ocurrió en acceso Elguea - Román entre Urquiza y Deán Funes.

Lo que generó la inquietud del vecino que llamó a la Policía fue que estaban movidas las chapas que cerraban la entrada a la obra que se desarrolla en un galpón.


